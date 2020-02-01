В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов 12-этажки

21:42 | 10.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице сегодня, 10 февраля, произошел пожар в квартире жилого дома на улице Крестинского. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели эвакуировали 20 человек по лестничным маршам.



Отмечается, что двоих человек пришлось спасать с помощью масок.



Возгорание возникло в квартире на 2 этаже дома, сообщение о нем поступило в 18:57. На место выезжали 3 единицы техники и 8 человек личного состава. В 19:06 было ликвидировано открытое горение, а в 19:23 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»