В Екатеринбурге активисты защищают здание аэропорта «Уктус» от сноса

Самолёт «Юнкерс»



Так здание выглядит в настоящее время. Фото: Сергей Потеряев

Активисты Екатеринбурга всеми силами стараются защитить аэровокзал «Уктус» от сноса. В рамках этого представители сообщества «Реальная история» провели экскурсию по зданию в День воздушной авиации.По словам координатора движения «Реальная история» Владислава Головацкого, основная важность – это сохранение уникальных особенностей здания (фасада, планировки, интерьеров) благодаря которым оно и представляет интерес.Стоит отметить, что Екатеринбург имел одну из ключевых ролей в развитии авиации в двадцатые годы. История авиации города начиналась в 1917 году, когда был создан Екатеринбуржский Аэроклуб. Затем активно шло продвигали идеи создания быстрого сообщения между городами посредством самолёта. Началось принятие пожертвований на первый самолёт Екатеринбурга – «Красный Урал». В сентябре 1923 года на месте будущего аэропорта появился временный аэродром. В пополнении состава самолётов помогало открытое государственное акционерное общество для поддержки воздушного флота «Добролёт».1937 год для аэропорта «Уктус» стал самым знаменательным. По проекту архитектора Ткача в апреле началось строительство каменного аэровоказала. Здание построили в стиле сталинского ампира. Характерными признаками стали резкие грани и объём всей постройки.Аэропорт успешно работал до 1984 года, тогда был официально запущен одноимённый аэровокзал в Арамиле. После переноса аэропорта постепенно стало сокращаться количество рейсов – сначала в ближние населённые пункты, а после аэропорт и вовсе полностью прекратил свою работу. В здании аэровокзала до 2016 года размещалось Управление гражданской авиации. Сейчас здание пустует.«Здание в настоящий момент никак функционально не используется, поэтому мы считаем, что есть угроза его сноса. Представители коммерческих структур планируют строить здесь новый автовокзал и торговый центр. При этом, почему-то, не считают нужным считаться с тем, что у здания есть историко-культурная ценность, понятная любому человеку. Объект связывал Свердловск в ту пору с Москвой и с Сибирью. Благодаря нему развивалась авиация у нас в городе и в регионе, поэтому ценность этого объекта очевидна»,- рассказал Владислав Головацкий.По словам активистов, здание необходимо сохранить и присвоить ему особый статус, однако так считают не все. Начальник отдела правовой и организационной работы управления госохраны ОКН Евгения Игнатова, рассказала: «Архитектура здания представляет собой далеко не лучший образец 30-х — 50-х годов. Общий объем здания весьма утилитарен, украшен шестиколонным портиком с квадратными колоннами, не имеющими каких-либо стилевых признаков. Никаких интересных декоров фасада или интерьеров здание не содержит».Теперь на месте аэропорта создатели торгового центра «Гринвич» планируют возвести «золотой» автовокзал. Есть версия, что здание могут снести примерно через восемь месяцев.