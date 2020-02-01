В Екатеринбурге состоится конкурс «Щелкунчик приглашает»

19:26 | 10.02.2020

Фото: театр балета «Щелкунчик»

В уральской столице пройдет традиционный конкурс классического танца «Щелкунчик приглашает». Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в балетном форуме примут участие более 600 педагогов и специалистов из России, Германии, Израиля, Тайвани, Японии, Беларуси и Казахстана, а на сцене выступят 250 воспитанников хореографических училищ.



Международное жюри будет возглавлять народный артист России Сергей Филин, а на гала-концерте можно будет увидеть выступление звезд мирового балета – приму-балерину «Балета Сан-Франциско» Марию Кочеткову и Себастиана Клоборга.



Добавим, что впервые конкурс «Щелкунчик приглашает» прошел в 2010 году. На сегодняшний день это единственный в Свердловской области профильный балетный конкурс среди юных танцовщиков от 8 до 18 лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»