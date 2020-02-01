Под Екатеринбургом обесточат два поселка на несколько дней

17:59 | 10.02.2020

Фото: oblgazeta.ru

В поселках Шувакиш и Совхозный, что под Екатеринбургом, на несколько дней отключат электричество.



Жители Шувакиша пробудут без электричества с 10 по 14 февраля. С 9:00 до 17:00 коммунального блага не будет на улицах Зелёная и Пышминская. Ограничение связано с установкой железобетонных опор на воздушной линии 0,4 кВ, сообщает пресс-служба администрации Ленинского района Екатеринбурга.



В Совхозном электричество отключат в связи с проведением ремонтных работ. Пресс-служба администрации Железнодорожного района сообщает, что света не будет в домах, расположенных на улицах Историческая, 54, 70, 88, Мостовая, 15Б, Цыганская, 81, 85, 89, 91, 93, 95, 171, 179, 185, 110, 176, 184 и переулке Леонидовский, 15 – 13 и 14 февраля с 9:00 до 16:00.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»