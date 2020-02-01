Новости дня
17:42 | 10.02.2020
Фото: yandex.ru
В Свердловской области стремительно растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией
Пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону отмечает, что заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 46%. В Екатеринбурге выявлено 20,2 тысяч случаев заболевания. В санитарном ведомстве уточнили, что рост заболеваемости произошел из-за школьников 7-14 лет, в меньшей степени – за счет детей 3-6 лет, подростков старше 15 лет и взрослых. По последним данным Роспотребнадзора, на карантин закрылись полностью 13 детсадов, четыре школы, а также 245 групп в 78 дошкольных учреждениях и 303 класса в 120 школах.
Также в период с 3 по 9 февраля в регионе выявлено 860 новых пациентов с данным диагнозом, отмечает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Отмечается, что показатели держатся на уровне предыдущей недели. Воспаление легких развивается, в основном, у взрослых – доля заболевших составляет 62,3%. На детей от 7 до 17 лет приходится 15,1% заболевших, остальные – 22,6% – это дошколята. При этом большая часть тех, кто заболел пневмонией на прошлой неделе, – малыши до двух лет.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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