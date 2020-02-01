В Нижнем Тагиле зафиксирован выброс вредных веществ

16:20 | 10.02.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня в период с полуночи до полудня экологи зафиксировал выброс вредных веществ в атмосферу в Нижнем Тагиле.



По данным сайта регионального министерства природных ресурсов и экологии, в промышленном городе области в районе расположения автоматической станции превышена максимальная разовая предельная допустимая концентрация сероводорода – 1,1 ПДКмр.



В предоставленном документе также отмечается, что в минувшие выходные выбросы также были зафиксированы и в других свердловских городах:

7 февраля в Екатеринбурге (диоксида азота – 1,3 ПДКсс), Серове (диоксида азота – 1,6 ПДКсс), Красноуральске (диоксида серы – 1,6 ПДКсс), Каменске-Уральском (диоксида азота – 1,2 ПДКсс).

8 февраля в Екатеринбурге (диоксида азота – 1,7 ПДКсс), Первоуральске (оксида азота – 1,1 ПДКсс), Серове (диоксида азота – 1,3 ПДКсс).

9 февраля в Екатеринбурге (диоксида азота – 1,8 ПДКсс), Нижнем Тагиле (диоксида азота – 1,1 ПДКсс), Первоуральске (оксида азота – 1,1 ПДКсс), Серове (диоксида азота – 2,1 ПДКсс).



ПДКмр – предельно допустимая максимальная разовая концентрация химвещества в воздухе населённых мест. ПДКсс – предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе населённых мест.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»