Оперативники ФСБ и следователи СК провели обыски у депутата в Белоярке

16:06 | 10.02.2020

Следователи свердловского СКР при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ провели обыски у депутата думы Белоярского городского округа Алексея Бутакова. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников.



По данным издания, обыски прошли 4 февраля в рамках расследования бесфигурантного уголовного дела, касающегося вырубки леса. По неподтвержденным сведениям, в ходе обыска была изъята компьютерная техника.



В территориальном следственном отделе СКР от каких-либо комментариев по данному поводу воздержались.



Ожидается, что на этой неделе дело примет новый оборот – в настоящее время материалы находятся на рассмотрении у руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаила Богинского.



По информации издания, уголовное дело возбуждено по факту незаконной рубки нескольких сотен кубометров леса в 33-м и 17-м кварталах Косулинского лесничества недалеко от туристических баз, расположенных на западном берегу Белоярского водохранилища. События происходили зимой 2017-2018 гг.



Лесной участок здесь арендует одно из самых крупных лесозаготовительных предприятий в Белоярке – ООО «Желдорпуть», но в окружении руководства компании заявляют, что бригады коммерсанта там не работали, а участок был передан в субаренду.



Алексей Бутаков не ответил на телефонный звонок корреспондента veved.ru.



Напомним, что упомянутый выше Алексей Бутаков ранее работал главным специалистом по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество», но в мае 2018 года был уволен после возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Впоследствии суд, учитывая признание вины и раскаяние подсудимого, прекратил уголовное дело на основании статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере ста тысяч рублей.

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