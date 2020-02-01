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15:51 | 10.02.2020
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в мошенничестве с автомобилями мужчина
Следствием установлено, что с декабря 2017 года потерпевшие передавали 31-летнему екатеринбуржцу в аренду с последующим выкупом или с целью перепродажи за вознаграждение принадлежащие им автомобили, преимущественно Toyota и Volkswagen. Тогда подозреваемый переставал выходить на связь и отключал телефон. Сообщается, что на счету подозреваемого 12 эпизодов данной деятельности, а общая сумма причиненного ущерба составила семь миллионов рублей.
На протяжении нескольких месяцев сотрудники полиции выясняли личность и место проживания мужчины и, в конце концов, поймали злоумышленника на территории областного центра.
Выяснилось, что задержанный, ранее судимый за кражу, признал вину в полной мере и пояснил, что испытывал финансовые трудности, а потому перепродавал автомобили и оприходовал денежные средства в свою пользу.
В настоящее время в отношении фигуранта следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. До решения суда мужчина будет находиться под стражей.
Кроме того, сотрудники полиции продолжают работу по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленника. Полиция просит граждан, пострадавших от его действий, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7(937)640-22-22 (уголовный розыск) или 02.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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