В Свердловской области восемь часов тушили крупный пожар

15:25 | 10.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В поселке Новоасбест в Горноуральского городского округа произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 108 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:14 по местному времени. Пресс-служба ГУ МЧС России по свердловской области сообщает, что в пожаре сгорели надворные постройки, частная баня и частный жилой дом. В тушении были задействованы четыре спецмашины и 14 спасателей, в том числе добровольная пожарная дружина поселка.



Все работы завершены в 11:30 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»