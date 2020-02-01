Бабушки Екатеринбурга приютят детей из Сирии

15:04 | 10.02.2020

Фото: yandex.ru

Четверо детей, которых родители несколько лет назад увезли в Сирию, вернулись на Урал. Теперь они будут жить у своих екатеринбургских бабушек.



Родители вернувшихся детей погибли около года назад, а малыши продолжали жить в лагере в жестких условиях. Сейчас с ними будут работать психологи. Сообщается, что дети прошли обследование в московском медцентре, после чего за счет «Уральских авиалиний» перевезены в Ектеринбург.



Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков отметил, что в Сирии из этой семьи остались еще двое малышей, но они рождены на ее территории. Сейчас идут работы по установлению гражданства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»