Стала известна дата прощания с экс-депутатом заксобрания Свердловской области Константином Карякиным

14:45 | 10.02.2020

Фото: yandex.ru

Прощание с бывшим депутатом Свердловской областной Думы, политтехнологом Константином Карякиным состоится 13 февраля в 13:00 на Лесном кладбище Екатеринбурга.



Напомним, Константин Карякин окончил филфак УрГУ, после чего начал вести активную политическую жизнь, участвовал во многих значимых предвыборных, медийных и политтехнологических проектах Свердловской области. Депутатом был избран весной 2002 года от избирательного блока «За Родной Урал».



Он погиб в возрасте 53 лет из-за болезни.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»