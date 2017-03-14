В Екатеринбурге организован комитет, выступающий против новых поправок в Конституции

13:53 | 10.02.2020

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге 11 февраля пройдет первая встреча комитета против предложенных поправок в Конституции «Нет!». Мероприятие начнется в 19:00 в конференц-зале отеля «Гранд-Авеню». Для участия в обсуждении необходимо зарегистрироваться.



Сообщается, что встречу посетят экс-депутат гордумы Дмитрий Головин, представители партии “Яблоко”, движения “Открытая Россия” и группы активистов “Екатеринбург-за свободу”.



Отметим, что комитеты «Нет!» начали формироваться после публикации «Новой газетой» Манифеста граждан России против конституционного переворота и узурпации власти. Авторы текста уверены, что нововведения в главном документе страны приведут к законодательному хаосу и попранию основ государственного строя.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»