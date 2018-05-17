В столицу Урала едет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

13:32 | 10.02.2020

Фото: eanews.ru

В Екатеринбург 24 февраля приедет главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов с внеочередными «Дилетантскими чтениями».



Мероприятие запланировано в музыкальном Center Club в Ельцин Центре в 19:30, сообщает пресс-служба Ельцин Центра. Желающие смогут приобрести места как без столика, так и за столиком на диване. Помимо прочего, в клубе будет работать бар.



Организаторы сообщают, что Алексей Венедиктов расскажет об исторической памяти и эксплуатации истории политиками и гражданскими активистами, трактовке исторических фактов «в свою пользу». «Издатель журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов предлагает всем подискутировать на эту тему», - говорят организаторы.



Напомним, в последний раз Венедиктов привозил «чтения» в Екатеринбург в декабре прошлого года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»