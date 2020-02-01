Суд вынес решение в отношении одного из участников дела «Романюка-Воронина»

12:23 | 10.02.2020

Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении Самвела Мартиросяна – по версии следствия, одного из совладельцев бывшего игрового зала на улице Куйбышева, 139. Он обвинялся по п. «а» ч.2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).



Самвелу Мартиросяну назначена мера уголовно-правового характера – судебный штраф. Как рассказали корреспонденту veved.ru в аппарате Октябрьского райсуда Екатеринбурга, штраф составил 400 тысяч рублей.



Вторым совладельцем зала, по версии следствия, являлся бизнесмен Петрос Галстян, уголовное дело в отношении него находится еще на стадии расследования.



Данный игровой зал, как принято считать, погубил карьеру экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Эдуарда Воронина и бывшего замначальника ГУ МВД России по Свердловской области Владимира Романюка.



В январе 2016 года в помещении около Шарташского рынка открылся клуб под вывеской HolyTrade, где под видом осуществления деятельности с финансовыми инструментами (бинарными опционами) игроки играли в азартные игры. С проверкой туда нагрянули оперативники ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу.



После этого, по версии следствия, к заместителю начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Владимиру Романюку обратился московский отставной полковник, который попросил генерал-майора, чтобы его знакомым не препятствовали в работе игорного заведения. Была достигнута договоренность о передаче одного миллиона рублей, которые Романюк и отставной полковник, как считает следствие, разделили поровну.



Спустя некоторое время в заведение с проверкой пришли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области. Оперативники регионального УЭБиПК изъяли 25 моноблоков с установленным программным обеспечением для проведения азартных игр и передали его вместе с материалами в городской ОЭБиПК.



После этого Владимир Романюк потребовал у Эдуарда Воронина вернуть игорное оборудование его владельцам. Воронин, в свою очередь, дал соответствующее указание своему подчиненному из отделения по потребительскому рынку.



Интересантами же, а по факту совладельцами игрового клуба, как считает следствие, были Самвел Мартиросян и Петрос Галстян. В 2017 году следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга свердловского СКР было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Повлиять на сотрудников другого ведомства было не в силах ни Романюку, ни Воронину.



Следователям тогда удалось доказать вину лишь администратора клуба, тогда как организаторы проходили как «неустановленные лица». Им удалось уйти от ответственности, но ненадолго. Силовикам помог случай. Вечером 5 сентября на проспекте Космонавтов на перекрестке с улицей Завокзальной люди на автомобиле ВАЗ-2112 стали преследовать Audi A8 и стрелять по ней из автомата Калашникова. Audi A8, спасаясь от погони, доехал до перекрестка с улицей Челюскинцев, где стоял экипаж ДПС, а отечественная легковушка поехала дальше.



Как выяснилось, на иномарке перевозили порядка 32 миллионов рублей, а её владельцем была семья Самвела Мартиросяна. На этом этапе в ситуацию вмешались сотрудники свердловского УФСБ при поддержке своих московских коллег, которым в ходе проведения оперативных мероприятий раскрыть реальных организаторов зала на Куйбышева.

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