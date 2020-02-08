Житель Сухого Лога попытался спрятать от приставов бетономешалку

11:53 | 10.02.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Местный Гудини из Сухого Лога попытался спрятать бетономешалу от приставов, пришедших по его душу из-за долга в 2,5 млн рублей.



Пресс-служба УФССП России по Свердловской области сообщает, что приставы арестовали КамАЗ-миксер в рамках невыплаты долга одного физлица в пользу другого. Арестованное имущество было оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования.



Во время проверки судебный пристав-исполнитель не обнаружил автомобиль на месте. В тот же день должник подал заявление в отдел полиции об угоне автотранспортного средства, однако через пять дней бетоносмеситель был обнаружен в Богдановиче, мужчина написал заявление о явке с повинной.



За предоставление ложных сведений в отношении свердловчанина проводится доследственная проверка по признакам состава преступления по ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания). КамАЗ передан на ответственное хранение взыскателю. Его реализуют на торгах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»