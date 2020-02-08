Новости дня
11:53 | 10.02.2020
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Житель Сухого Лога попытался спрятать от приставов бетономешалку
Пресс-служба УФССП России по Свердловской области сообщает, что приставы арестовали КамАЗ-миксер в рамках невыплаты долга одного физлица в пользу другого. Арестованное имущество было оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования.
Во время проверки судебный пристав-исполнитель не обнаружил автомобиль на месте. В тот же день должник подал заявление в отдел полиции об угоне автотранспортного средства, однако через пять дней бетоносмеситель был обнаружен в Богдановиче, мужчина написал заявление о явке с повинной.
За предоставление ложных сведений в отношении свердловчанина проводится доследственная проверка по признакам состава преступления по ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания). КамАЗ передан на ответственное хранение взыскателю. Его реализуют на торгах.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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