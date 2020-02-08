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11:49 | 10.02.2020

Инспекторы ДПС гнались за пьяным автомобилистом от Невьянска до Екатеринбурга

С 7 по 9 февраля сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области задержано 230 водителей, допустивших грубые нарушения ПДД. Их них 115 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии, 33 из которых отказались от прохождения освидетельствования, еще 12 ранее уже привлекались к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит уже уголовная ответственность, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Кроме этого, автоинспекторами были задержаны 115 водителей, которые управляли транспортными средствами, но при этом не имели соответствующего права: 20 водителей были лишены права управления за грубые нарушения ПДД, еще 95 - никогда не получали водительских удостоверений.

За одним из водителей инспекторы ДПС гонялись по Серовскому тракту – его преследование началось в Невьянске, а закончилось в Екатеринбурге. Инспекторам ДПС показалось странным поведение водителя автомобиля «Митсубиси», который отъезжал от круглосуточного магазина. Требования сотрудников полиции об остановке он проигнорировал и скрылся, за ним началась погоня. Уже на границе с Екатеринбургом к преследованию автомобиля подключились сотрудники полиции уральской столицы. Несколькими экипажами ГИБДД удалось блокировать автомобиль нарушителя. Он остановился на перекрестке улиц Донбасская - Бульвар Культуры.

Водителем оказался 24-летний житель города Невьянска. У молодого человека имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Выяснилось, что данный гражданин уже привлекался за пьяное вождение к уголовной ответственности. Прав у него не было, так как еще не истек срок лишения.

Задержанный был доставлен в отдел полиции № 15 УМВД России по г. Екатеринбургу, где решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

© «Вечерние ведомости»

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