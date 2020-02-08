Новости дня
11:49 | 10.02.2020
Инспекторы ДПС гнались за пьяным автомобилистом от Невьянска до Екатеринбурга
Кроме этого, автоинспекторами были задержаны 115 водителей, которые управляли транспортными средствами, но при этом не имели соответствующего права: 20 водителей были лишены права управления за грубые нарушения ПДД, еще 95 - никогда не получали водительских удостоверений.
За одним из водителей инспекторы ДПС гонялись по Серовскому тракту – его преследование началось в Невьянске, а закончилось в Екатеринбурге. Инспекторам ДПС показалось странным поведение водителя автомобиля «Митсубиси», который отъезжал от круглосуточного магазина. Требования сотрудников полиции об остановке он проигнорировал и скрылся, за ним началась погоня. Уже на границе с Екатеринбургом к преследованию автомобиля подключились сотрудники полиции уральской столицы. Несколькими экипажами ГИБДД удалось блокировать автомобиль нарушителя. Он остановился на перекрестке улиц Донбасская - Бульвар Культуры.
Водителем оказался 24-летний житель города Невьянска. У молодого человека имелись признаки алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Выяснилось, что данный гражданин уже привлекался за пьяное вождение к уголовной ответственности. Прав у него не было, так как еще не истек срок лишения.
Задержанный был доставлен в отдел полиции № 15 УМВД России по г. Екатеринбургу, где решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.
© «Вечерние ведомости»
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