В Свердловской области сгорели два «ВАЗа»

11:20 | 10.02.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня в регионе сгорели два отечественных автомобиля – «ВАЗ-2113» и «ВАЗ-2115» – в Екатеринбурге и Верхней Салде соответственно.



Первый инцидент произошел в Екатеринбурге. Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:45 по местному времени. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что огонь повредил моторный отсек «ВАЗ-2113». В тушении пожара были задействованы 10 спасателей и две спецмашины.



Второй инцидент произошел в Верхней Салде. Диспетчеры зафиксировали вызов в 07:29 по местному времени. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что огонь повредил моторный отсек, переднюю панель и внутреннюю обшивку автомобиля «ВАЗ-2115». На место происшествия выехали семь спасателей на двух спецмашинах.



Оба пожара были потушены в считанные минуты. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»