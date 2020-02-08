В Екатеринбурге пассажиров автобуса заперли с вооруженными гастарбайтерами

10:56 | 10.02.2020

Фото: скриншот видео

Сегодня ночью пассажиров автобусного маршрута №27 в Екатеринбурге заперли в салоне с двумя вооруженными молодыми людьми. Кондуктор и водитель выбежали на улицу, чтобы вызвать полицию, заблокировав при этом двери. Пассажиры сообщили, что парни вели себя агрессивно, а один даже предлагал «порезать здесь всех».







Инцидент произошел на остановке «Восточная». Неизвестно, были ли нападавшие знакомы с работниками автотранспортного предприятия, однако, как только парни зашли в транспортное средство, начали вести себя агрессивно по отношению к кондуктору и сразу приперли его к стенке. Кондуктор перебросил сумку с деньгами в кабину водителя, а тот моментально заблокировал двери. В свою очередь, один из злоумышленников достал нож и между сотрудниками автобуса и преступниками началась потасовка. Водитель и кондуктор выскочили на улицу, заперев хулиганов в автобусе вместе с пассажирами. В ходе конфликта выяснилось, что оба парня вооружены.



Пока на место происшествия ехал наряд полиции, нападавшие решили поделиться тяжбами работы гастарбайтерами в России и засильем оных в нашей необъятной стране. Один из них предложил «здесь всех порезать», но задуманному не судьба была свершиться, к месту инцидента прибыли представители власти и скрутили преступников.



На момент публикации дозвониться до пресс-службы УМВД РФ по Екатеринбургу для получения комментария не удалось.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»