Самолет авиакомпании «Победа» не долетел до Екатеринбурга

09:58 | 10.02.2020

Фото: yandex.ru

Самолет авиакомпании «Победа», который должен был лететь из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, не долетел до столицы Урала из-за технической неисправности.



Самолету пришлось вернуться в пункт вылета, сообщает пресс-служба аэропорта Пулково. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. «Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки», — говорится в сообщении.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»