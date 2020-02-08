В Свердловской области ночью сгорел частный жилой дом

09:48 | 10.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Талице сгорел частный жилой дом. Площадь возгорания составила 66 квадратных метра.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:08 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь повредил кровлю, веранду, перекрытие и домашнее имущество хозяев дома. На вызов выехали девять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 04:30 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»