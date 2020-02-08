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09:48 | 10.02.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области ночью сгорел частный жилой дом
Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:08 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь повредил кровлю, веранду, перекрытие и домашнее имущество хозяев дома. На вызов выехали девять спасателей на двух спецмашинах.
Все работы на месте происшествия завершились в 04:30 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины произошедшего выясняются.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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