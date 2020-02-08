Утро в Екатеринбурге началось с восьмибалльных пробок

09:26 | 10.02.2020

Фото: Яндекс.Пробки

Утренние заторы в Екатеринбурге начались не только в центре города, но и на его окраинах.



По данным Яндекс.Пробки, наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на развязке у концерна "Калина", на улицах Владимира Высоцкого, Сыромолотова, Серафимы Дерябиной, Гурзуфская, Халтурина, Пехотинцев, Базовом переулке. Водители стоят и на Машинной, Фурманова, Куйбышева, Челюскинцев, Черепанова, Блюхера.



В центре Екатеринбурга в пробках застыли улица Малышева (от Коминтерна до Восточной и от Сакко и Ванцетти до 8 Марта), проспект Ленина (от Репина до 8 Марта и от Гагарина до Восточной).



Ситуацию на дорогах осложняют снегопад и многочисленные аварии. Так, ДТП зафиксированы на Кольцовском тракте, на ЕКАДе, на перекрёстке Щорса - Союзная, на проспекте Космонавтов. На улице Репина произошло сразу два столкновения.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»