Новости дня
19:25 | 9.02.2020
Фото: Катерина Якушева
В начале предстоящей недели на Среднем Урале потеплеет
В понедельник, 10 февраля, в Свердловской области ночью -17...-22 °С, днём -6...-11 °С. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, метель, изморозь. В Екатеринбурге ночью -18...-20 °С, днём -9...-11 °С. Облачно с прояснениями, ночью слабый, днем небольшой снег.
Во вторник, 11 февраля, в Свердловской области ночью -10...-15 °С, днём -1...-6 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Екатеринбурге ночью -10...-12 °С, днём -4...-6 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В среду, 12 февраля, в Свердловской области ночью -7...-12 °С, днём -1...-6 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Екатеринбурге ночью -8...-10 °С, днём -3...-5 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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