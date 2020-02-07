В Екатеринбурге пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи

17:00 | 9.02.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Сегодня в Екатеринбурге без вести пропала 78-летняя Зинаида Костикова (Хоролец). Около 12:00 она ушла из ТЦ «Аида», после чего её местонахождение неизвестно. У пенсионерки возможна потеря памяти. Также она нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 160 см, плотное телосложение, седые короткострижженные волосы, голубые глаза. В момент исчезновения была одета в фиолетовый пуховик ниже колена, чёрные классические брюки и чёрные сапоги.



Поисковый отряд «Лиза Алерт» организовал сбор на поиск. Начало поиска состоялось в 17:00 на парковке у ТЦ «Аида». Если вы хотите помочь волонтёрам или владеете информацией о примерно местонахождении пропавшей – сообщите об этом Анастасии по номеру телефона 89824578964.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»