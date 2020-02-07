Главный тренер уральского «Автомобилиста» рассказал о восстановлении Якуба Коваржа после травмы

16:00 | 9.02.2020

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Мартемьянов рассказал о том, как идёт восстановление основного вратаря Якуба Коваржа, который получил травму на домашнем матче в Екатеринбурге.



«Мы ждем. Он работает хорошо, восстановился. Проводили тренировки и на «земле», и на льду – достаточно хорошо прошли. Травма очень неприятная была, не могу сказать, какая. Заживление есть, идет. Якуб молодец в этом плане, надеемся, к 11 числу восстановится. Если что, у нас сменщик есть молодой. Хоккей такая игра – в любую секунду на ровном месте любой может травму получить»,- рассказал Мартемьянов.



Напомним, после того, как Якуб Коварж получил травму, и его унесли на носилках, место в воротах занял Леонид Фомин, однако до конца встречи молодой вратарь не достоял – пропускал шайбы и был отправлен на скамейку. Тогда на ворота встал Владимир Галкин.



«Смена достойная растет, есть с кем работать. Галкин и работает хорошо, и на играх неплохо отыграл. О чем-то долгосрочном – на дистанции нужно смотреть. Конкурентоспособный. И Фомин, несмотря на то, что были шероховатости, тоже неплохо играл»,- резюмировал Мартемьянов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»