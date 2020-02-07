В Екатеринбурге, ворвавшись в квартиру, толпа в медицинских масках избила двух мужчин

13:36 | 9.02.2020

Фото: 29.ru

На улице Колокольной в микрорайоне «Европейский» несколько людей в медицинских масках ворвались в квартиру, где избили двух мужчин. Помимо мужчин в квартире находились две женщины. Нападавших было от 10 до 15 человек, после избиения налётчики скрылись.



В пресс-группе МВД по Екатеринбургу рассказали, что по факту данного инцидента уже проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают возможных очевидцев инцидента и личности злоумышленников.



Одного из пострадавших отправили на медосмотр, чтобы установить тяжесть нанесенных травм. У него зафиксированы множественные ушибы, есть подозрение на перелом челюсти, рёбер и носа.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»