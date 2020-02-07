В Нижнем Тагиле хоккеисты «Спутника» обыграли новоуральский «Кедр» со счетом 5:1

12:26 | 9.02.2020

Фото: Группа ХК "Спутник" Вконтакте

В субботу, 8 февраля, в Нижнем Тагиле прошел девятый матч кругового этапа первенства Свердловской области по хоккею. За победу сборная нижнетагильской команды «Спутник» боролась с «Кедром» из Новоуральска.



Хоккеисты «Спутника» сумели забить на домашнем льду пять шайб в ворота соперника. Новоуральские спортсмены, в свою очередь, забили лишь одну.



Всего в первенстве выступает восемь команд. Среди всех лидирует сборная Нижнего Тагила. На счету спортсменов уже восемь побед. Добавим, что 2 февраля «Спутник» на домашней арене также обыграл «Синару» из Каменска-Уральского.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»