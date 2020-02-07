В Каменске-Уральском прошёл теннисный турнир памяти свердловского спасателя

11:40 | 9.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС города Каменск-Уральский провели турнир по настольному теннису, посвященный памяти Станислава Попова – сотрудника противопожарной службы, погибшего при исполнении профессионального долга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Теннисный турнир проводится ежегодно с 2001 года. В организации спортивного состязания участвовал Евгений Попов, отец Станислава и полковник внутренней службы в отставке. Однако в 2017 году он скончался, и теперь соревнования проводятся и в его честь.



В турнире приняли участие три команды. Победу в состязании одержала команда 27-ой пожарно-спасательной части, серебро взяли спасатели из 63 ПСЧ, а 3-е место у команды родственников семьи Поповых.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»