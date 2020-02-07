В аэропорту Кольцово пассажиры бросили котёнка, чтобы не платить за его перелёт

11:14 | 9.02.2020

Фото: Уральское таможенное управление

Вчера, 8 февраля, в здании терминала аэропорта Кольцово пассажиры оставили коробку с маленьким британским котёнком. Его оставила пара, летевшая в Худжанд(Таджикистан).



Сотрудники Уральского таможенного управления рассказали, что такое решение пассажире приняли из-за денег на перелёт: «У них были все документы на котёнка. Но по правилам авиакомпании им было необходимо доплатить 2500 рублей. У них денег не оказалось. Поэтому они решили оставить котёнка в терминале. У таможенников не было вопросов: все документы для перевозки животного через границу были в порядке. Они на стойке регистрации узнали об этом, поэтому решили бросить там же. Просто оставили коробку в терминале».



По документам котёнка зовут Нэнси. Несколько часов она провёла в служебных помещениях, пока для неё не нашёлся новый хозяин – инспектор таможни.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»