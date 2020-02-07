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10:30 | 9.02.2020

Фото: потолок в детской комнате, bashi_ekb / instagram.com

В Екатеринбурге из-за прорыва трубы эвакуировали всех гостей грузинского бистро

Накануне вечером в грузинском бистро «Баши» на Малышева, 27 прорвало трубу с горячей водой. Эвакуировали всех гостей.

В бистро рассказали, что в результате происшествия серьёзно пострадала детская комната, но в ней и без того собирались делать ремонт. Все посетители к инциденту отнеслись с пониманием. Никто не пострадал.

«У нас была Венеция. Случилась ситуация-эвакуация! Мы приносим извинения нашим гостям, которые были в этот момент в заведении»,- рассказали в «Баши».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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