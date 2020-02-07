Два человека погибли: в Екатеринбурге такси столкнулось с фурой

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошла смертельная авария. Легковушку сильно помяло при столкновении с фурой.По словам очевидцев, на месте происшествия находятся пять экипажей ГИБДД, два экипажа МЧС и бригада реанимации. В результате аварии погибли два человека.Водитель такси, сообщают очевидцы, скончался на месте, пассажирка – в машине скорой помощи.«По предварительной информации, в 08:30 водитель автомашины Volkswagen Polo, двигаясь по автодороге Екатеринбург — Кольцово в районе первого километра, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с движущейся впереди автомашиной MAZ. На месте происшествия погиб сам водитель 1990 года рождения и женщина-пассажир 1965 года рождения. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе следствия», – прокомментировали аварию в ГИБДД Екатеринбурга.