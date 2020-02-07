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10:07 | 9.02.2020
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Два человека погибли: в Екатеринбурге такси столкнулось с фурой
По словам очевидцев, на месте происшествия находятся пять экипажей ГИБДД, два экипажа МЧС и бригада реанимации. В результате аварии погибли два человека.
Водитель такси, сообщают очевидцы, скончался на месте, пассажирка – в машине скорой помощи.
«По предварительной информации, в 08:30 водитель автомашины Volkswagen Polo, двигаясь по автодороге Екатеринбург — Кольцово в районе первого километра, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с движущейся впереди автомашиной MAZ. На месте происшествия погиб сам водитель 1990 года рождения и женщина-пассажир 1965 года рождения. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе следствия», – прокомментировали аварию в ГИБДД Екатеринбурга.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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