Осужденный экс-форвард «Трактора» принес победу своей команде в невьянской колонии

16:15 | 8.02.2020

Фото: ГУ ФСИН по Свердловской области

В исправительной колонии № 46 города Невьянска прошёл товарищеский матч по хоккею, в котором победила команда под руководством Сергея Сучкова – бывшего игрока хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области.



Хоккейный матч прошел сегодня, 8 февраля. В нём участвовали команды невьянской колонии «Торпедо» и «Зенит». Капитаном «Торпедо» является осужденный Сергей Сучков, который ранее в качестве форварда отыграл за челябинский «Трактор» один сезон. Его команда победила в матче со счетом 12:11, сообщает пресс-служба ведомства.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»