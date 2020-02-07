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14:40 | 8.02.2020
Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин
На Уралмаше участие в «Лыжне России» приняли более 2000 человек
Накануне стало известно, что другая площадка в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга – СК «Калининец» не примет любителей лыжного спорта по техническим причинам, поэтому многие вопросы, по словам главы района Романа Кравченко, пришлось решать в экстренном порядке, заручившись поддержкой Игоря Володина, депутата Заксобрания Владимира Смирнова и депутата гордумы Алексея Вихарева.
– «Лыжня России» получилась не хуже, чем могла бы быть на «Калининце». Было опасение, справится ли база «Уралмаш» с количеством желающих попробовать себя в главной лыжной гонке страны. Знаете, справилась. К половине первого часа дня уже стартовали более 2000 человек. Первыми свои силы пробовали школьные команды. Лыж тоже хватило всем. Особое место на этом празднике заняли ветераны спорта. Именно они дали старт первым официальным забегам, – рассказал Роман Кравченко.
По его мнению, «Лыжня России» - это не просто спортивный праздник.
– Это возможность пообщаться с теми, кто живет с тобой в одном районе, одном городе, и даже одной области. Количество людей, пришедших с детьми - яркая иллюстрация того, что сама идея «Лыжни» и ее реализация – правильные и нужные вещи.
© «Вечерние ведомости»
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