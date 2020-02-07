В столице Урала пройдёт акция «Дарите книги с любовью»

13:20 | 8.02.2020

Фото: пресс-служба «Почты России»

В Екатеринбурге пройдет общероссийская акция под названием «Дарите книги с любовью», цель которой — сбор книг для библиотек. Акция приурочена ко всемирному дню книгодарения, который празднуется 14 февраля. В этом году она пройдёт в уральской столице уже в четвёртый раз.



Горожанам предлагают отдать свои книги в дар Центральной детской библиотеке города Дегтярска.



«Принести в дар можно новые и старые книги, но в хорошем состоянии. Стоит отметить, что не принимается религиозная, политическая литература, устаревшие советские справочники, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т. п.» — сообщают организаторы акции.



Желающие поучаствовать в акции могут принести книги в Свердловскую областную детскую библиотеку по адресу улица Карла Либкнехта, 8. Сбор книг продлится до 17 февраля, после чего книжные посылки направят адресату «Почтой России».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»