В екатеринбургский Храм на Крови прибыла главная икона Сухопутных войск ВС России

12:46 | 8.02.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Храм на Крови в Екатеринбурге прибыла главная икона Сухопутных войск Вооружённых сил России – образ святого благоверного великого князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.



Святыня прибыла в город в рамках празднования 135-летия екатеринбургской епархии. Она будет пребывать в Храме-Памятнике на Крови до 17 февраля 2020 года. Адрес храма: Екатеринбург, ул. Царская, 10.



В пресс-службе отметили, что этот образ святого благоверного князя Александра Невского был освящен 1 октября 2019 года в главном храме Сухопутных войск России – соборе в честь Преображения Господня города Москвы. Чин освящения совершил епископ Клинский Стефан, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.



Кроме того, 11 февраля ожидается прибытие в Екатеринбург ещё одной святыни – образа святого преподобного Иосифа Волоцкого.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»