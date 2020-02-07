12:00 | 8.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Свердловские спасатели приняли участие в акции МЧС России «30 добрых дел». Эта акция посвящена тридцатилетнему юбилею ведомства, который отмечается в этом году.



В Екатеринбурге пожарные 4-ойпожарно-спасательной части организовали уборку скопившегося снега на территории детской площадки центра социальной помощи семье и детям «Гнёздышко», сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Пожарные города Волчанска, в свою очередь, очистили от снега и наледи Мемориальный комплекс в честь павших на фронтах Великой Отечественной войны, а также памятник воинам интернационалистам, погибшим в локальных конфликтах. Сотрудники 267-й пожарно-спасательной части рассказали, что продолжат оказывать помощь в расчистке памятников от снега.



Пресс-служба ведомства отмечает, что акция добрых дел продолжается.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»