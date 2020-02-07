В екатеринбургской школе избили десятилетнюю девочку

11:28 | 8.02.2020

Фото: 2gis.ru

В екатеринбургской школе №60 ученики избили свою одноклассницу. Произошло это ещё 11 декабря. После происшествия мама пострадавшей девочки обратилась в полицию с просьбой отреагировать на ситуацию.



«Девочку подкараулили после уроков, толкнули в спину, после чего два раза ударили по ноге. У нее зафиксированы ушибы головы, живота и колена», – рассказали в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу.



После происшествия школу посетили инспекторы по делам несовершеннолетних, которые провели профилактические беседы с участниками конфликта в присутствии родителей. Отдельную беседу с ними также провели сотрудники школы.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»