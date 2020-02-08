10:48 | 8.02.2020

Фото: mzso.info

Сегодня, 8 февраля, в центре Екатеринбурга пройдёт масштабная стоматологическая акция «Подари себе здоровье!». Мероприятие приурочено к Международному дню стоматолога.



Как сообщает пресс-служба свердловского минздрава, акция состоится в 11:00 часов на площади Труда. Зубные врачи устроят онкостоматологический скрининг населения, то есть проверят полость рта на наличие предраковых заболеваний и злокачественных новообразований органов и тканей.



Организатором акции выступит Областная стоматологическая больница. В мероприятии также поучаствуют волонтёры-медики Свердловского областного медицинского колледжа, которые разместят на площади мобильный лечебно-профилактический комплекс «Диагностика», приспособленный для работы специалистов-стоматологов.



«В Свердловской области ежегодно фиксируется более 230 случаев рака полости рта, из них около 70% рак третьей и четвертой стадии с локализацией на языке, подъязычной области, нижней губе и десне» –отметили в пресс-службе ведомства.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»