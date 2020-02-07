На проспекте Ленина в Екатеринбурге станет больше праздничных гирлянд

10:15 | 8.02.2020

Фото: екатеринбург.рф

На Проспекте Ленина в Екатеринбурге установят больше праздничных гирлянд, которые будут работать в течение всего года.



Как сообщается на портале госзакупок, мэрия Екатеринбурга проводит аукцион по поиску подрядчика, который установит гирлянды на проспекте Ленина от Московской до Вайнера и от Луначарского до Бажова. Отмечается, что гирлянды должны будут выдерживать температуру от — 40° до +60°С, а общая протяженность работ на этих участках составит 1 км 100 м.



Все гирлянды будут по-разному подсвечивать в праздники и важные для города события. Всего предполагается как минимум 15 вариантов. На это из городского бюджета планируют выделить 24 383 640 рублей. Работы по установке праздничной иллюминации должны быть завершены к 1 мая 2020 года.



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»