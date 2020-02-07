В Екатеринбурге прошёл семинар по противодействию экстремизму

09:33 | 8.02.2020

Фото: flashsiberia.com

В пятницу, 7 февраля, в администрации Екатеринбурга прошёл круглый стол «Социальное служение как инструмент противодействия экстремизму». Инициаторами мероприятия выступили национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» и Духовное управление мусульман Свердловской области.



Перед участниками круглого стола выступили представители традиционных конфессий, которые подняли вопросы об обеспечении межрелигиозного и межэтнического согласия в обществе и укреплении непреходящих морально-нравственных ценностей, сообщает департамент информационной политики администрации города Екатеринбурга.



По итогу мероприятия было принято решение о привлечении представителей православия и мусульманства к профилактической работе по противодействию экстремизму и терроризму. Также было решено продолжить просветительские мероприятия по вопросам профилактики этих видов правонарушений.



Напомним, что в екатеринбургской администрации в 2019 году была создана комиссия по профилактике экстремизма, которая осуществляет профилактические меры, в том числе, воспитательные и пропагандистские, направленные на профилактику экстремистской деятельности.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»