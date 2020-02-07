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20:45 | 7.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Посетителям екатеринбургских торговых центров подарили огнетушители

Сотрудники ГУ МЧС в честь дня рождения огнетушителя устроили профилактическую акцию, в рамках которой напомнили посетителям екатеринбургских торговых центров правила пользования первичными средствами пожаротушения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время мероприятия пожарные раздавали посетителям памятки и предлагали разгадывать противопожарные ребусы. Кроме того, взрослые и дети могли примерить на себя боевую экипировку пожарных и принять участие в розыгрыше огнетушителей.

Одна из обладательниц приза рассказала, что тема безопасности для нее сейчас очень актуальна. Огнетушитель в её доме станет надежным помощником в деле обеспечения безопасности домашнего очага.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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