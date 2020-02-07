В Екатеринбурге малолетний ребенок спас свою мать от супруга с ножом

20:33 | 7.02.2020

Фото: astrakhanfm.ru

В уральской столице пятилетний мальчик спас свою мать от отчима, который пытался её зарезать.



Как передает портал Znak.com, в пресс-группе УМВД РФ сообщили, что инцидент произошел 4 февраля в квартире дома на улице Избирателей, 67А. пятилетний ребенок позвонил в полицию и сообщил о происходящем, после чего сотрудники МВД выехали на место происшествия.



Мать с ножевыми ранениями доставили в ГКБ №36, где ей оказали всю необходимую помощь.



Нападавшим оказался мужчина, ранее судимый за повреждение чужого имущества. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Сейчас он находится под стражей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»