В Екатеринбурге обсудили меры противодействия экстремизму

18:06 | 7.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Власти уральской столицы организовали в здании екатеринбургской администрации круглый стол на тему «Социальное служение как инструмент противодействия экстремизму». Как сообщили в пресс-службе мэрии, в мероприятии, которое прошло сегодня, 7 февраля, приняли участие эксперты и активисты, вовлеченные в сферу гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.



Инициаторами проведения круглого стала стали национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» (Казань) и Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтият). Специалисты организаций выступили перед участниками и обсудили с ними обеспечение межрелигиозного и межэтнического согласия в обществе и укрепление непреходящих морально-нравственных ценностей.



По итогам мероприятия участники приняли несколько важных решений. Таким образом, в Свердловской области продолжится практика проведения просветительских мероприятий по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, а на профилактические работы по данным вопросам будут приглашать представителей православия и мусульманства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»