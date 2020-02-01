Жителю Режа за убийство дали 12 лет строгого режима

16:42 | 7.02.2020

Фото: «Мир 24» / Марина Грекова

48-летний ранее судимый житель Режа признан виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.



По материалам дела, 9 июня 2019 года подсудимый в нетрезвом состоянии в доме на улице Трактовой в Дегтярска поссорился в мужчиной 1986 года рождения и на почве конфликта причинил ему множественные ранения ножом в области шеи, головы, плеча и спины. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»