В столице Урала сократилось количество площадок, где пройдёт «Лыжня России-2020»

16:14 | 7.02.2020

В Екатеринбурге стало известно о сокращении числа площадок, где пройдёт «Лыжня России-2020». Мероприятие состоится уже завтра, 8 февраля.



Из 14 заявленных площадок работать будет 13. По техническим и организационным причинам не состоится забег на центральной площадке в Орджоникидзевском районе (трасса СОК «Калининец»). Местные жители смогут прокатиться на лыжах, посетив базу «Уралмаш» на ул. Бакинских Комиссаров, 13.



Напомним, старт на всех площадках, за исключением Верх-Исетского пруда, будет дан в 12:00. В акватории городского пруда, в целях безопасности нахождения на льду, старты участников будут организованы небольшими группами с 11:00.



Для всех участников массовой лыжной гонки в Екатеринбурге в день мероприятия предусмотрен бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте с 10:00 до 17:00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»