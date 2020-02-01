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15:54 | 7.02.2020
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
В Свердловской области поисковые отряды будут взаимодействовать с органами СКР
Документы подписали руководитель областного СУ СКР генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский и представители двух добровольческих поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв» (Наталья Волкова и Никита Немчинов).
Пресс-служба СУ СК России по Свердловской области сообщает, что соглашения направлены на своевременное и эффективное решение задач, которые возникают при организации и проведении на территории Свердловской области розыска пропавших без вести граждан (в том числе и детей) в рамках доследственных проверок и расследуемых органами СКР уголовных дел.
Согласно документу, участники соглашения будут обмениваться информацией и совместно координироваться мероприятия.
Отмечается, что и до подписания соглашения органы СКР по Свердловской области взаимодействовали с поисковыми отрядами и, благодаря помощи волонтёров, находили пропавших людей.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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