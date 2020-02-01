В Свердловской области поисковые отряды будут взаимодействовать с органами СКР

15:54 | 7.02.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Сегодня, 7 февраля, следственное управление СК России по Свердловской области заключило соглашения о взаимодействии с поисково-спасательными отрядами «Прорыв» и «Лиза Алерт».



Документы подписали руководитель областного СУ СКР генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский и представители двух добровольческих поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв» (Наталья Волкова и Никита Немчинов).



Пресс-служба СУ СК России по Свердловской области сообщает, что соглашения направлены на своевременное и эффективное решение задач, которые возникают при организации и проведении на территории Свердловской области розыска пропавших без вести граждан (в том числе и детей) в рамках доследственных проверок и расследуемых органами СКР уголовных дел.



Согласно документу, участники соглашения будут обмениваться информацией и совместно координироваться мероприятия.



Отмечается, что и до подписания соглашения органы СКР по Свердловской области взаимодействовали с поисковыми отрядами и, благодаря помощи волонтёров, находили пропавших людей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»