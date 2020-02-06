В столице Урала за 45 миллионов продают пентхаус в стиле барокко

14:31 | 7.02.2020

Фото: N1.RU

В элитном жилом комплексе на Московской,77 выставили на продажу двухэтажный пентхаус. Объявление о продаже квартиры появилось на портале N1.RU. Как указано в объявлении, общая площадь жилья вместе с лоджиями составляет 330 квадратных метров. Стоимость квартиры составляет 45 миллионов рублей.



В квартире восемь комнат, и все они оформлены в стиле барокко и дворцовой классики. «В пентхаусе две большие гостиные, четыре спальни, кабинет, кухонная зона на первом этаже, совмещенная с гостиной, гардеробная, коридорная зона, большие лоджии на первом и втором этаже по 14 квадратных метров (не учтены в общую площадь)», — говорится в объявлении.



Мебель в стиле барокко новые хозяева смогут оставить себе, но за отдельную плату.

© «Вечерние ведомости»