Движение крупногабаритного транспорта ограничили на трассе М-5 «Урал»

14:14 | 7.02.2020

На трассе М-5 «Урал» в связи с ремонтом моста ограничили движение крупногабаритного транспорта. Эти временные ограничения будут действовать до 20 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба «Уралдуправтодора».



Ограничения вводятся на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к Екатеринбург (км 178+940, проезд под путепроводом).



Таким образом на участке дороги нельзя ездить транспортным средствам с шириной более 3,50 метров.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»