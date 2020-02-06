Все выходные в Екатеринбурге и Свердловской области будут ловить нетрезвых водителей

13:28 | 7.02.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В предстоящие выходные в Свердловской области пройдут сплошные проверки транспорта и рейды по выявлению нетрезвых водителей. Рейд анонсировало региональное Управление ГИБДД.



Начиная с вечера пятницы 7 февраля и все выходные в городах Среднего Урала пройдут рейдовые мероприятия по выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения. В ходе тотальной проверки автотранспорта автоинспекторы будут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также не имеющих права управления, пресекать нарушение правил использования ремней безопасности, перевозки детей, выезд на полосу встречного движения.



Госавтоинспекция Свердловской области просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проведению профилактических мероприятий на дорогах региона.



В ГИБДД также напоминают, что любой гражданин может сообщить в дежурную часть (343)269-77-00 или по номеру «02» о месте нахождения транспортного средства, которым управляет нетрезвый водитель. Кроме этого, гражданам не следует допускать до управления автомобилями своих нетрезвых родственников или друзей.

© «Вечерние ведомости»