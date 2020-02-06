Оптовый продавец суррогата в Екатеринбурге стал подозреваемым по уголовному делу

В Екатеринбурге следственное подразделение отдела полиции № 1 городского УМВД возбудило уголовное дело в отношении ранее несудимого 50-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте спиртосодержащей продукции в особо крупном размере.В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу при поддержке ОМОН Росгвардии обнаружили склад немаркированной алкогольной продукции на территории Кировского района, которая предназначалась для дальнейшей реализации.Сотрудники полиции проверяли оперативную информацию о том, что на территории одного из рыночных комплексов на улице Высоцкого хранится нелегальный алкоголь. В ходе проверки данная информация подтвердилась. Во время обыска складского помещения изъято свыше 4 тыс. бутылок водки и иной спиртосодержащей продукции, а также 14,5 тысяч емкостей спиртосодержащей жидкости общим объемом 4,5 тыс. литров, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Вся изъятая продукция не имела акцизных марок или имела акцизные марки республики Казахстан. Стоимость изъятого товара составила свыше 1 млн. рублей.Сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Екатеринбургу был установлен арендатор склада, 50-летний екатеринбуржец, который признался в хранении данной продукции с признаками подделки. По его словам, она предназначалась для дальнейшей реализации на территории уральской столицы и Свердловской области.Мужчине грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.Сотрудники полиции устанавливают каналы поставки и места реализации незаконной продукции.