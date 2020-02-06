В Екатеринбурге оштрафованы старообрядцы за плохое содержание памятника культурного наследия

12:42 | 7.02.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге суд наложил штраф Русской Православной старообрядческой Церкви за плохое содержание здания бывшей Австрийской церкви (Троицкая старообрядческая церковь) на Розы Люксембург.



Сообщается, что в мае 2015 года объект передали РПСЦ Екатеринбурга, а в 2017 году собственник памятника культурного наследия получил охранное обязательство по сохранению и содержанию объекта. В 2019 году к старообрядцам наведались специалисты Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. По результатам проверки выяснилось, что территория храма поросла кустарниками и захламлена бытовым мусором. На здании имеются следы пожара (произошёл в 2019 году), на фасадах трещины. Также в помещения объекта культурного наследия имеется свободный доступ через дверные и оконные проёмы.



В отношении владельца объекта составлен протокол об административном правонарушении, а на религиозную организацию наложен штраф в размере 100 тысяч рублей, согласно ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ, сообщает пресс-служба облсуда.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»